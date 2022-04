Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anuntat, joi, ca pentru mini vacanta de 1 Mai vor fi deschise peste 100 de hoteluri pe litoral, fiind un grad de rezervare de peste 80 . Ministrul a mentionat ca, pana la acest moment, Administratia Nationala Apele Romane si a…

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța de 1.450 de lei, pentru anul 2022, dupa ce ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial. Voucherele de vacanta vor fi emise doar pe suport electronic, se arata in textul publicat in MO, unde este precizat si modul de acordare. „Voucherele…

- Instituțiile publice pot incepe sa emita cardurile de vacanța pentru angajați, a anunțat, marți, ministrul Turismului, Daniel Cadariu. „Din punctul nostru de vedere, al ministerului, noi ne-am facut treaba si incurajez toate institutiile publice sa le emita. Exista cadrul legal, exista sume prevazute…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a anunțat ca voucherele de vacanța vor fi acordate și angajaților din domeniul privat, iar valoarea acestora poate fi de șase ori salariul minim pe economie. Angajatorii nu vor plati contribuții la stat pentru suma dedusa. „Am inceput…

- Parchetul Tribunalului Cluj face audieri intr-un dosar imens, in care aproximativ 1.000 de angajați ai MAI – pompieri, jandarmi și polițiști, ar fi implicați intr-o ampla rețea de falsificare și inșelaciune cu tichete de vacanța. Surse judiciare din cadrul Parchetului Tribunalului Cluj au declarat ca…

- Programele “Rabla Clasic” si “Rabla Plus” se lanseaza marti. De la ora 10.00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor sau dealerilor auto pentru inscriere in programe, iar cele juridice pot incarca documentele necesare in aplicatie. Pentru “Rabla Clasic” prima de casare este de 6.000 de lei,…