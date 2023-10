Stiri pe aceeasi tema

- Hannah Georgiana Avram are 20 de ani și a plecat din Romania in urma cu un deceniu. In prezent, tanara locuiește in Orientul Mijlociu și are dubla cetațenie. Pentru ca s-a saturat sa vada cum pierde toți oamenii dragi din jurul ei, dupa ce militanții Hamas au pornit un conflict, Georgiana a decis sa…

- Seful Comandamentului Central (CENTCOM) al fortelor armate americane, generalul Michael „Erik” Kurilla, a sosit marti intr-o vizita neanuntata in Israel, pentru a se asigura ca forțele sale de aparare (IDF) dispun de tot ceea ce este necesar impotriva Hamas.

- ”Reiterez necesitatea și urgența unei paci durabile in Orientul Mijlociu și imi doresc un efort comun pentru evacuarea romanilor din Gaza” Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania a condamnat cu fermitate atrocitațile comise de Hamas, o grupare terorista care ține ostatica populația palestiniana pentru…

- Razboiul din Israel produce o unda de șoc pe piața petrolului: Romania apeleaza la stocurile de siguranța - VIDEOEfectele conflictului din Orientul Mijlociu se vad deja pe piata gazelor naturale si produselor petroliere, iar Ministerul Energiei va gestiona aceasta situatie prin parghiile pe care le…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca repatrierea ucrainenilor prinsi in conflictul dintre Israel si Hamas s-a facut si cu ajutorul Romaniei, 200 dintre acesti cetateni fiind evacuati cu transporturi pana in tara noastra, informeaza news.ro.„Diplomatii ucraineni, serviciile…

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca marți in Israel și se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, susțin surse politice pentru Romania TV . Oficial, patru romani au murit deja in conflictul din Orientul Mijlociu. Premierul a anuntat joi ca Guvernul a reusit sa repatrieze din Israel marea majoritate…

- In jur de 500 de romani au reușit sa ajunga, astazi, din Israel in Romania. In felul acesta, aproximativ 2.000 de romani au revenit in țara, de la declanșarea conflictului armat declanșat de Hamas, la 7 octombrie, in Israel. Aproximativ 500 de cetațeni romani au fost repatriați in cursul zilei de astazi,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…