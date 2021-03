Peste 100 de elevi din Dolj nu susţin simularea evaluării naţionale Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi simularea evaluarii nationale. In Dolj sunt doua scoli in care nu se organizeaza deloc simularea pentru ca au aparut mai multe cazuri de COVID 19. Mai sunt insa alte doua scoli din Craiova la care nu participa cate o clasa a VIII-a. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dolj a precizat ca pentru elevii care nu sustin simularea in aceasta saptamana se va organiza o sesiune speciala cu subiecte elaborate la nivel judetean. In Dolj sunt 4.096 de elevi de clasa a VIII-a care sunt asteptati sa sustina simularea evaluarii nationale. In clasele in care au aparut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

