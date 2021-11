Peste 100 de decese Covid în ultimele 24 de ore. Bilanțul provizoriu Bilanțul provizoriu al infectarilor cu Covid arata o ușoara creștere a numarului deceselor raportate in ultimele 24 de ore. 15 dintre ele sunt, insa, cazuri anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.096 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 107 decese dintre care 15 anterioare. Datele vor fi detaliate in buletinul informativ de la ora 13.00, anunța autoritațile. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

