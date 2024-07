Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii legate de tragedia de la fabrica de cașcaval din comuna Ibanești, in județul Botoșani. Patru barbați, printre care și directorul, au murit dupa ce au intrat intr-un bazin pentru decantare.

- Duminica, 12 mai, vor avea loc cele 5 finale pentru salvarea de la retrogradare. CCA a anunțat cine va arbitra partidele care vor incepe la 21:30 și vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Batalia pentru salvarea de la retrogradare e mai aprinsa ca niciodata in acest sezon și se da pana in ultima etapa din play-out. Cinci…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Invierea Domnului – Sfintele Pasti nvierea Domnului – Sfintele Pasti, care este invierea cu trupul din mormant a Domnului Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, este sarbatorita de Biserica in acest an in ziua de 5 mai. Cu adevarat, arata parintele arhimandrit Ilie…

- VIDEO: Momente emoționante la Biserica „Vovidenia” din municipiul Botoșani, in Sambata lui Lazar Popasul duhovnicesc de la Biserica „Vovidenia” din municipiul Botoșani, din Sambata lui Lazar, s-a incheiat cu un colaj de cantari bisericești din perioada Postului Mare, protagoniștii fiind membrii corului…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul Gazetei este Raul Rusescu, expertul emisiunii, alaturi de care vom aborda cele mai importante subiecte ale zilei: victoria dramatica a celor de la FC Botoșani, in derby-ul pentru evitarea retrogradarii cu Dinamo,…