- Prefectura Timiș a comunicat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 175 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.139 de teste efectuate. Persoanele sunt din Timișoara – 108, Lugoj – 5, Buziaș – 5, Deta – 1, Faget – 2, Gataia – 1, Jimbolia […]…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 110 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.367 de teste efectuate. Doua dintre noile cazuri vin din randul personalului medical. Cele 110 persoane sunt din: Timișoara…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in județ au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 142 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din 2.279 de teste efectuate. Rata de infectare la mia de locuitori este de 0,70. Cele 142 de persoane sunt din: Timișoara – 79, Giroc- 6, Dumbravița – 6, Lugoj – 5, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in județ au fost confirmate, in ultimele 24 de ore 104 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, din 2.245 de teste efectuate. Rata de infectare la mia de locuitori este 0,69. Cele 104 de persoane sunt din: Timișoara – 47, Dumbravița – 7, Lugoj – 6, Giroc – 4, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 82 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.982 de teste efectuate. Cele 82 de persoane sunt din: Timișoara – 46, Lugoj – 4, Faget – 4, Dudeștii Noi – 3, Ghiroda – 2, […] Articolul…

- Prefectura Timiș a anunțat ca in ultimele 24 de ore, in județ, au fost confirmate 99 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, din 1.876 de teste efectuate. Cele 99 de persoane sunt din: Timișoara – 40, Lugoj – 11, Ghiroda – 2, Dumbravița – 3, Faget – 1, Variaș – 1, Dudeștii Noi – […] Articolul Aproape…

- Atragerea de fonduri europene, sanatate, infrastructura, educatie – sunt doar cateva dintre prioritatile pe care Calin Dobra, presedintele Consiliului Judetean Timis si candidat pentru un nou mandat pentru aceeasi functie, le-a prezentat astazi. „Asa dezvoltam Timisul impreuna! Planul „Timisul merge…

Nu mai puțin de 40 de persoane din Lugoj au fost depistate vineri, cu noul coronavirus. Potrivit autoritaților, cei mai mulți sunt...