Stiri pe aceeasi tema

- Peste 24.000 de persoane au fost imunizate complet, cu ambele doze de vaccin impotriva COVID-19, la centrele din Harghita, de la inceputul campaniei de imunizare, arata datele puse la dispozitie de Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, peste 10.000 au fost imunizate cu o singura doza si urmeaza…

- Primii vaccinați dupa cadrele medicale, au fost rezidenții din casele pentru varstnici și din centrele rezidențiale din județul Mureș, aproape 2.000 de persoane fiind imunizate cu ambele doze in primele luni ale anului. Campania de vaccinare cu echipele mobile a continuat, atat la centrele pentru varstnici…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilanț al pandemiei de COVID-19. Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 874.985 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 790.813 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la…

- In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 238 de polițiști și polițiști locali, alaturi de jandarmi, lucratori din alte instituții cu atribuții in domeniul verificari modului de respectare a normelor de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Au fost controlate 67 de societați…

- Fața de ultima raportare, au fost inregistrate 2.815 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Au fost efectuate la nivel național aproape 35.000 de teste. Grupul de Comunicare Strategica a raportat totodata 62 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Numarul total de persoane…

- Vaccinarea anti-COVID-19 a romanilor continua in același ritm, in timp ce evoluția pandemiei se menține pe o panta descendenta. 27 de județe sunt deja in zona verde, adica au mai puțin de doua cazuri la 14 zile la mia de locuitori. Peste 37.800 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore anti-COVID-19,…

- Un numar de 519 angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, ceea ce inseamna 42%, au fost vaccinati impotriva COVID-19. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, la centrul de vaccinare amenajat in incinta spitalului s-au administrat, pana joi, 1.350 de vaccinuri.…

- Statistica autoritaților arata ca cele mai multe programari prin intermediul platformei de vaccinare s-au realizat de catre persoane individuale – peste 104 mii, peste 60 de mii au fost programați prin intermediul angajatorului fiind vorba despre persoane din domenii esențiale, iar aproape 30 de mii…