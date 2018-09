Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters, potrivit…

- Editia a doua a Campionatului National de Old-Boys, competitie organizata de Federatia de Minifotbal din Romania la Piatra Neamt, s-a incheiat cu victoria celor de la Old Boys Piatra Neamt. Aceeasi echipa castigase si editia inaugurala dedicata jucatorilor trecuti de 38 de ani, anul trecut la Iasi.…

- Ministrul german de Externe Heiko Maas a facut apel miercuri la redefinirea relatiilor intre Uniunea Europeana si Statele Unite, despre care a afirmat ca au inceput sa se indeparteze inainte ca Donald Trump sa fie ales in functia de presedinte, relateaza site-ul Politico.eu.

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat marti razboi retelelor mafiote care organizeaza munca la negru a muncitorilor agricoli straini in sudul tarii, dupa moartea a 16 dintre ei in doua accidente rutiere, relateaza AFP. Salvini, seful extremei drepte din Peninsula, a…

- Editia 2018 a Cupei Romaniei la oina, intrecere rezervata seniorilor, s a incheiat astazi, la Constanta, cu victoria ca si anul trecut a formatiei Frontiera Tomis Constanta.In finala mare, echipa de pe litoral a dispus de eterna rivala Straja Bucuresti cu 26 9 10 7 .Pe locul trei s a clasat Biruinta…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a afirmat, joi, la Constanta, ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa fie capabila sa ofere prosperitate in toata Europa, in toate statele membre si nu trebuie sa lase pe nimeni in urma, preocupandu-se de fiecare cetatean, fie ca acesta traieste…

- Finala show-ului culinar "Chefi la cutite", care l-a desemnat castigator pe Bogdan Vandici (21 de ani), din Oradea, a fost marti seara lider de audienta pe toate segmentele de public, scrie news.ro.Editia show-ului culinar a adunat in fata micilor ecrane 1.912.000 de telespectatori, in minutul…

- Proiectul de rezolutie sustinut de tari arabe a fost adoptat miercuri cu 120 din 193 de voturi, opt voturi ”contra” si 45 de abtineri. In total 12 tari europene care au votat ”pentru” acest text, Franta, Rusia si Spania. Amendamentul introdus de Washington cu scopul de a condamna Hamasul nu a primit…