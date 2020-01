Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au arestat mai multe persoane in legatura cu doborarea a unui avion ucrainean langa Teheran, incident soldat saptamana trecuta cu moartea tuturor celor 176 de pasageri si membri ai echipajului, transmite DPA potrivit Agerpres "Am efectuat investigatii intensive si cateva persoane…

- Politia militara italiana a arestat peste 300 de persoane, inclusiv politicieni si oficiali, pentru suspiciunea ca ar face parte din gruparea mafiota ’Ndragheta, in ceea ce este descris drept a doua cea mai mare operatiune de acest gen din istoria tarii.

- Noua persoane, suspectate de omor si abuz de putere, au fost arestate in Albania in legatura cu prabușirea mai multor cladiri in urma seismului de luna trecuta care s-a soldat cu moartea a 51 de oameni, informeaza Mediafax citand BBC News.

- Noua persoane au fost arestate sambata in Albania suspectate de "omor" si "abuz de putere" dupa un cutremur care a facut la sfarsitul lui noiembrie 51 de morti si circa o mie de raniti in aceasta tara cunoscuta pentru urbanismul sau salbatic, au informat autoritatile, noteaza AFP citat de Agerpres.In…

- Politia a transmis luni ca a arestat 28 de persoane implicate in violentele care au izbucnit duminica seara dupa o manifestatie uriasa pentru marcarea a 46 de ani de la revolta studenteasca impotriva juntei militare in 1973, relateaza AFP. "In anumite cazuri, grupuri de persoane au incercat…

- Autoritatile au retinut 129 de persoane in urma protestelor de sambata de la Paris, 78 dintre ele fiind plasate in arest preventiv. Manifestatiile convocate la implinirea unui an de la debutul miscarii de contestare cunoscuta ca a "vestelor galbene" au fost insotite de violente in capitala franceza,…

- Politia vietnameza a arestat opt persoane, dupa ce a arestat doua persoane saptamana trecuta, suspectate de faptul ca sunt implicate in drama celor 39 de migranti - probabil vietnamezi - gasiti morti la sfarsitul lui octombrie intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, relateaza AFP.