- Drapelele au fost coborate in berna luni pe cladirile ONU din Asia, in timp ce personalul a fost chemat sa tina un minut de reculegere in memoria colegilor ucisi in razboiul dintre Israel si Hamas, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Cel putin 11.078 de palestinieni, inclusiv 4.506 de copii, au fost ucisi in urma atacurilor israeliene asupra Fasiei Gaza incepand cu 7 octombrie, a anuntat vineri intr-un comunicat Ministerul Sanatatii din Gaza, controlat de Hamas. Conform aceluiasi comunicat, 21 de spitale si 47 de centre de sanatate…

- Fostul președinte american Donald Trump a decis sa nu accepte invitația lui Vladimir Zelenski de a vizita Ucraina pentru a se convinge singur de imposibilitatea de a “negocia” o incetare rapida a razboiului cu Rusia. “Am un mare respect pentru președintele Zelenski, dar cred ca ar fi nepotrivit sa mergem…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- Șaisprezece jurnaliști palestinieni au fost uciși in razboiul din Fașia Gaza de inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, declanșat dupa atacul mișcarii Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie, a anunțat sindicatul jurnaliștilor palestinieni

- Mai sunt doar cateva zile pana la inceputul noului an școlar, iar parinții, elevii și profesorii așteapta cu emoție primul clopoțel. Insa, pana atunci aceștia trebuie sa știe ca anul școlar 2023-2024 vine la pachet cu noi schimbari pentru elevi. La inceputul lunii septembrie, președintele Klaus Iohannis…

- Peste 1.300 de scoli au fost complet distruse in zonele controlate de autoritatile din Ucraina de la inceputul invaziei declansate de Rusia in 2022, in timp ce altele au fost grav avariate, a anuntat ieri UNICEF, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Din cauza atacurilor persistente, doar…

- Potrivit cifrelor ONU, 9.444 de civili au murit, intre care 500 de copii, si 16.940 au fost raniti de la inceputul invaziei ruse, in februarie 2022.Numar socant de civili ucisi de la inceperea conflictului din Ucraina. Aproape 10.000 de civili au fost ucisi de la inceputul razboiului din Ucraina, a…