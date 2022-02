Stiri pe aceeasi tema

- Raziile au avut loc intre orele 08:00-13:00 și 15:00-20:00, iar polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu cei ai secțiilor urbane din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au dat 102 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 65 de amenzi au fost aplicate pietonilor. Polițiștii timișoreni…

- ARTERELE RUTIERE DIN JUDEȚ, MONITORIZATE DE POLIȚIȘTII VRANCENI In perioada 17-23 ianuarie, polițiștii vranceni au executat acțiuni punctuale in zonele și pe tronsoanele de drum rutier cu risc ridicat pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. In urma activitaților de…

- Polițiștii au controlat 375 de autovehicule și au legitimat 385 de persoane, luni, intre orele 10 și 18. Razia polițiștilor Serviciului Rutier Timiș a avut loc atat in Timișoara, cat și pe DN6, DN59, DN59-A și DN69. Agenții au dat 215 amenzi, in valoare totala de 60.397 de lei, pentru nerespectarea…

- Jandarmeria Romana a reacționat dupa ce liderul AUR George Simion a descins, vineri, in Primaria Timișoara, alaturi de zeci de protestatari și membri de partid, "Astazi, in jurul orei 14.30, aproximativ 20 de mebrii ai unui partid politic au patruns in cladirea Primariei Timișoara, pe o ușa…

- In acest weekend, polițiștii locali au acționat atat in zona centrala a municipiului Pitești, cat și in apropierea lacașurilor de cult, unde au depistat 22 de persoane care practicau cerșetoria. Au fost date amenzi de 3.150 de lei. ”Cersetoria, din pacate, a devenit un fenomen des intalnit in mai toate…

- Luni, intre orele 16:00-18:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au oprit mașini in trafic pe principalele artere pentru depistarea conducatorilor auto aflați sub influența bauturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii au controlat 95 de autovehicule și au efectuat 45 de testari…

- Politistii au inceput sa refuze sa mai dea amenzi și aplica numai avertismente soferilor care incalca regulile de circulatie.Politistii dau avertismente pe banda rulanta, in semn de protest.Sindicatul Europol posteaza zilnic dovezile refuzului agentilor de a mai aplica amenzi.Sunt polițiști din judete…

- Constatarea contravențiilor sa se faca și cu ajutorul inregistrarilor camerelor de bord montate pe mașini, prevede un proiect de lege depus de deputatul USR Mihai Botez. Potrivit acestuia, falsificarea sau folosirea imaginilor falsificate se pedepsește cu inchisoare de pana la doi ani sau cu amenda.…