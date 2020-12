Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de introducere a noilor funcționalitați 5G a crescut in 2020 atat din punct de vedere al rețelei, cat și din punct de vedere al dispozitivelor, in ciuda incertitudinilor cauzate de pandemia COVID-19. 220 de milioane de abonamente 5G la nivel global estimate pana la sfarșitul anului 2020, din…

- ”Ericsson anticipeaza ca patru din zece abonamente mobile, in 2026, vor fi 5G, aceasta prognoza fiind inclusa in cea mai recenta editie a Raportului de Mobilitate al Ericsson (Ericsson Mobility Report). Asimilarea 5G in abonamente si acoperirea actuala confirma tehnologia ca fiind cea mai rapida dintre…

- Numarul abonamentelor 5G va ajunge la 220 de milioane la nivel global, pana la sfarsitul acestui an, iar peste un miliard de oameni vor avea acces la noua tehnologie, arata datele incluse in Raportul de Mobilitate al Ericsson (Ericsson Mobility Report). Conform cercetarii, din cele 220…

- Romania trebuie sa faca saltul din zona de furnizare de servicii de tehnologie catre dezvoltare si trebuie create conditii ca din ce in ce mai multi oameni sa aiba acces la economia digitala, a afirmat, marti, la conferinta de lansare a Consiliului National pentru Transformare Digitala (CNTD), Dorin…

- Intr-o lume caracterizata de un inalt nivel de dezvoltare economica, mijloace tehnologice și resurse financiare, milioane de oameni traiesc in saracie extrema. Studiile recente arata ca pandemia de COVID-19 va impinge aproximativ 88 – 115 milioane de oameni in saracie extrema, noteaza stiri.tvr.ro.…

- Tarom trimite 1.000 de angajați in șomaj tehnic pana la sfarșitul acestui an. Decizia Tarom vine ca urmare a nevoii companiei de a reduce din cheltuieli, in contextul pierderilor suferite din cauza pandemiei. Incepand de joi, 15 octombrie, peste 1.000 de angajați din cei aproximativ 1.800, vor pleca…

- Primaria Constanta organizeaza consultare de piata pentru determinarea valorii estimate privind achizitia servicii de consultanta de specialitate experti cooptati in cadrul procedurii de achizitie publica pentru obiectivul de investitii "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului…

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, sustine ca nu pune la indoiala priceperea Mitropoliei in respectarea regulilor sanitare in caz de aglomeratie, insa exista pericolul ca pelerinii sa se infecteze in mijloacele de transport cu care s-ar deplasa la manifestarile religioase de la Iasi.Marian…