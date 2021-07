Peste 1 miliard de dolari cheltuiți pe carduri Visa conectate la criptomonede, în prima jumătate a anului Peste 1 miliard de dolari au fost cheltuiți pe carduri Visa conectate la criptomonede în prima jumatate a anului 2021, conform unui anunț publicat pe site-ul propriu. Conform unui studiu citat de Visa, 55% dintre persoanele din SUA cu vârsta cuprinsa între 18-34 de ani intenționeaza sa cumpere bitcoin în urmatorii 5 ani (comparativ cu 32% în 2017).



“În prezent, valoarea cripto-activelor deținute în portofelele digitale reglementate este de ordinul a sute de miliarde. Pentru zecile de milioane de utilizatori ai acestor platforme, una dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

