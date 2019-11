Pesta porcină: Un râu sud-coreean a devenit roșu după ce a fost poluat cu sângele porcilor omorâți Un râu sud-coreean din apropierea graniței cu Nordul a devenit roșu, dupa ce mii de porci au fost omorâți în încercarea Seul-ului de a limita raspândirea pestei porcine, relateaza AFP.

Coreea de Sud a ucis peste 380.000 de porci de la anunțarea pe 17 septembrie a primului caz de infestare cu virusul pestei porcine care nu este periculos pentru oameni, dar care este foarte agresiv pentru fermele de porci și porcii mistreți, provocând hemoragii și poate deveni fatal în câteva zile.

Uciderea porcilor contaminați este singura cale de a preveni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

