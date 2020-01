Pesta porcină se întinde pe mai multe fonduri de vânătoare din Prahova La Manești s-a inregistrat un focar și intr-o gospodarie Violeta Stoica Analizele de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) au evidențiat prezența pestei porcine africane la mai multe exemplare de porc mistreț, dar și la porci domestici din gospodaria unui localnic din satul Coada Izvorului – comuna Manești. Ieri, prefectul Cristian Ionescu a convocat o ședința extraordinara a Centrului local de combatere a bolilor Prahova, dupa ce Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Prahova și IDSA București au confirmat mai multe cazuri de pesta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

