Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana se extinde rapid in China si ''va ramane aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizand ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte tari asiatice, transmite Reuters. Primul caz de pestă porcină…

- Noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate in judetul Braila Foto: Agerpres. Noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate în judetul Braila. Daca pâna acum boala s-a raspândit doar în localitatile din apropierea Dunarii, acum a aparut si…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat, duminica dimineata, doua focare de pesta porcina africana in doua exploatatii de mici dimensiuni din localitatile Patarlagele si Panatau, din judetul Buzau.

- Peste porcina africa pune stapanire si pe judetul Calarasi. Inca 4 focare au fost confirmate in localitatile Borcea si Perisoru, dupa ce in urma cu aproape doua saptamani fusesera inregistrate inca doua imbolnaviri in gospodariile populatiei.

- Peste 50 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana la sfarsitul saptamanii trecute in gospodarii aflate in 25 de localitati din judetul Constanta. In in intreg judetul au fost sacrificati peste 4.200 de...

- Braila, 9 aug /Agerpres/ - Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Incet, dar sigur, boala pestei porcine africane se apropie de Maramures. Recent, au fost confirmate cazuri in 14 localitati din judetul Satu Mare. De altfel, acesta nu este singurul judet invecinat in care a fost depistata respectiva boala. In regiunea de N-v, aproape 200 de porci au fost ucisi. “De…

- Noi focare ale pestei porcine africane au aparut in judetul Braila. Este vorba despre trei comune din Insula Mare a Brailei, unde au fost luate masuri de monitorizare, control si combatere ale bolii, astfel incat sa se impiedice raspandirea virusului.