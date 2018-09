Stiri pe aceeasi tema

- Numai intrebat de jurnalisti, ministrul Petre Daea a facut cateva declaratii cu privire la o criza ce, in opinia sa, nu putea fi evitata. Din cauza reliefului. Ministrul agriculturii a ținut o lecție de geografie și a pigmentat-o cu niște cugetari de mare profunzime. Spiritul mioritic in acțiune...…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marți, 28 august, ca Romania nu are specialiști in pesta porcina africana și ca, de aceaa, au fost chemați specialiști din afara țarii pentru a cauta soluții in combaterea acestei boli care afecteaza porcii. Un mistreț cu pesta porcina eutanasiat a fost…

- Dezastru la una dintre cele mai mari ferme de porci din Romania, unde a fost confirmat virusul pestei porcine africane. 140 de mii de porci vor fi omorați la crescatoria din Braila. Ieri, alți 35 de mii de porci au inceput sa fie sacrificați intr-o alta ferma din județ.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca ne aflam inaintea unei catastrofe naționale, iar ultimele informații il confirma. Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila,…

- Circa 14.500 de porci au fost sacrificati intr-un oras din estul Chinei, tara care este prima crescatoare de porci la nivel mondial si in prezent se lupta sa combata o inedita epidemie de pesta porcina africana, transmite agerpres.ro.

- Pesta porcina continua sa se extinda cu repeziciune si in tarile vecine. Un focar s-a inregistrat ieri intr-o ferma de porci situata la 50 de kilometri distanta de Odesa. Acum, in zona a fost decretata carantina.

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, cere demisia ministrului agriculturii, Petre Daea, dupa declarațiile acestuia privind porcii sacrificați, bolnavi de pesta porcina africana. Daea este pentru Basescu un ”clown” și un ”specimen” care nu a luat nici o masura cand a fost avertizat de pericolul…

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA)a ajuns și în județul Constanța, fiind confirmat într-o gospodarie din comuna Istria, serviciile veterinare luând deja toate masurile care se impun pentru limitarea raspândirii și eradicarea