Pestă porcină revine în judeţul Iaşi chiar în pragul Crăciunului Un al doilea porc mistret a fost gasit, ieri, mort in padurea de la Dobrovat. In acelasi timp, probele prelevate de la primul animal gasit pe raza aceluiasi fond de vanatoare au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane. „Speram ca virusul pestei porcine sa nu se extinda, deoarece am luat toate masurile necesare. Zona este inchisa, totul este inchis, nu se mai circula pe acolo pana cand nu vom avea si alte masuri din partea Directiei (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

