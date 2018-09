Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare sunt in alerta in Mehedinti, dupa ce un barbat de 35 de ani din Dolj a incarcat nu mai putin de 47 de porci, parte dintre ei cumparati din Bihor, judet cu cod rosu de pesta porcina si a traversat tot vestul tarii. Nicio autoritate nu l-a oprit pana in Mehedinti, unde…

- Pesta porcina s-a intins pana acum in 190 de localitați din Romania, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor confirmand pana acum 826 de focare. In 11 județe, aproape 160.000 de porci au fost neutralizați, arata un comunicat al instituției. Pesta porcina a fost semnalata…

- Nu exista focare de pesta porcina africana in Timiș și boala nici macar nu se afla la porțile județului. Autoritațile sunt insa pregatite, fac controale și au identificat terenuri pentru neutralizarea porcilor, daca acest lucru va fi necesar. The post Focare de pesta porcina in Satu Mare și Bihor. Amenzi…

- Valoarea despagubirilor platite celor afectati de pesta porcina africana se ridica, in prezent, la 222.060 de lei, pana la aceasta data fiind finalizate dosare de evaluare aferente despagubirilor pentru un numar de 1.890 de exploatatii, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele…

- Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, a anuntat miercuri, in sedinta Colegiului prefectural, ca, de doua saptamani, nu a mai fost confirmat niciun focar de pesta porcina africana in judet. "Nu mai avem de doua saptamani niciun focar confirmat de pesta porcina. Este pentru prima data…

- Al doilea focar de pesta porcina a fost confirmat in județul Salaj, la un porc mistreț. Autoritațile spun ca animalul a fost gasit mort la mica de primul focar, depistat in urma cu o saptamana, in doua cadavre de porci mistreți. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Salaj…

- Pana in prezent, baza buletinelor de analiza emise de Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referința pentru pesta porcina africana, in județul Bihor au fost confirmate in total 18 focare de pesta porcina africana (PPA), dintre care 17…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) a confirmat vineri prezenta virusului Pestei Porcine Africane la 57 de porci intr-o gospodarie din judetul Bihor, care au fost sacrificati, anunta vineri ANSVSA. „Astazi, (n.r. vineri), 6 iulie, Institutul de Diagnostic ...