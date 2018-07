La Palatul Victoria au venit ministrii Agriculturii, Dezvoltarii Regionale, Afacerilor Interne, Sanatatii, Finantelor, Economiei, Apararii, Transporturilor, dar si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si reprezentanti de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Intalnirea de la Palatul Victoria are loc in contextul in care au inceput sa fie efectuate platile compensatorii pentru fermierii care au avut de suferit, au mai afirmat sursele citate de Agerpres. Potrivit ANSVSA, crescatorii de porci afectati de pierderea…