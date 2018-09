Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, a dat asigurari ca va sprijini Romania in lupta sa impotriva pestei porcine africane. „Faptul ca am identificat virusul in 800 de focare in ultimele luni, e un indicator clar al mecanismelor de detectie. Eu un numar mare de focare identifiacte, intr-un…

- Procurorii de la Parchetul General au in lucru un dosar privind epidemia de pesta porcina, cauza fiind inregistrata luni, potrivit unor surse judiciare.Ancheta a fost deschisa ca urmare a unei autosesizari la care a fost adaugata și o plangere penala. Anchetatorii investigheaza motivele…

- Atat Presedintia, cat si Ministerul Agriculturii au fost avertizati din anul 2016 ca vin porcii mistreti din Ucraina bolnavi de pesta porcina si Romania va fi condamnata, insa ideea nu a avut niciun ecou, atrage atentia directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici, Dimitrie Musca, potrivit…

- Dupa dezastrul provocat de pesta porcina africana, o alta boala mortala ameninta de data aceasta oile si caprele. Este vorba despre pesta micilor rumegatoare, care a aparut la vecinii bulgari insa e doar o chestiune de timp pana cand va ajunge si in tara noastra daca autoritatile nu iau masuri drastice.…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Constanta. Autoritatile au dispus restrictii de circulatie si au instituit filtre la intrarea si iesirea din localitate.

- Ministerul Agriculturii a facut toate demersurile pentru a primi sprijinul Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor produse fermierilor romani de pesta porcina africana, a declarat luni, la Botosani, ministrul...

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca situatia in ceea ce priveste pesta porcina, care afecteaza si tara noastra, este sub control, iar Guvernul va aproba masuri de sprijinire financiara a fermierilor pentru activitatea de neutralizare a animalelor. "Legat de pesta porcina, monitorizam in continuare…

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind pentru prima oara cand se confirma aceasta boala intr-o exploatatie comerciala de crestere a porcilor, a anuntat, vineri seara, Autoritatea Nationala…