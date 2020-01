Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare bulgare au anuntat miercuri seara ca vor sacrifica aproximativ 40.000 de porci dupa descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul tarii, aceasta fiind a doua ferma de porci din Bulgaria unde a fost descoperit virsul pestei porcine…

- Pesta porcina africana mai evolueaza in peste 200 de localitati din 25 de judete. Exista peste 600 de focare, cele mai multe in Teleorman, anunța Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, potrivit MEDIAFAX.Pesta porcina africana evolueaza in 235 de localitați…

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat ca vor fi sacrificati circa 24.000 de porci, dupa descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul Bulgariei, transmite...

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat vineri ca au descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul Bulgariei, relateaza Reuters. Aproximativ 24.000 de porci vor fi sacrificati.Este prima descoperire a unui asemenea focar la o ferma de crestere a porcilor dupa luna…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in Fondul de vanatoare 24 Vizantea, dupa ce probele prelevate de la un mistret gasit mort in padure au iesit pozitive, potrivit reprezentantilor Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. ‘Virusul pestei porcine…

- Pesta porcina africana a fost descoperita in satul Sabisa, apartinator orasului Seini. Dupa ce zeci de cazuri au fost inregistrate la inceputul anului in zona Maramuresului Istoric, specialistii Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Maramures, confirma ca exista suspiciunea…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este in alerta dupa ce doi porci ai unui localnic din satul Goiești, comuna Vidra sunt suspecți de infectare sau contaminare cu pesta porcina africana. Autoritațile așteapta joi rezultatele analizelor de laborator care vor confirma…

- Ziarul Unirea Focare de PESTA PORCINA Africana in județe vecine cu Alba. DSVSA vine cu recomandari pentru populație Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba, ca urmare a confirmarii prezenței virusului Pestei Porcine Africane la porci dintr-o gospodarie din județul ...…