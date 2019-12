Pesta porcina l-a facut pe un fermier chinez miliardar in cel mai scurt timp posibil

Epidemia de pesta porcina africana din China i-a ingrijorat pe consumatori si a dus inflatia la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, dar in aceasi timp a produs si unii castigatori, transmite Bloomberg.



Unul dintre acesti castigatori este Qin Yinglin presedintele companiei Muyuan Foodstuff Co. a carui avere s-a marit de peste patru ori in acest an ajungand la 8,6 miliarde dolari. Este averea cu cea mai rapida crestere din Bloomberg Billionaires Index, un clasament al celor mai bogati 500 de oameni ai planetei.



Preturile angro la carnea de porc s-au dublat in acest an, potrivit…