- Epidemia de pesta porcina isi pune aprenta pe pretul la carne. Din cauza acestui virus, care a dus la sacrificarea a milioane de suine din intreaga lume, anul viitor pretul carnii de porc va creste de trei ori.

- Epidemia de pesta porcina africana din China si tranzitia spre proteinele pe baza de plante in diete ar putea modifica pietele agricole din Uniunea Europeana in urmatorii zece ani, ducand la o fluctuatie a preturilor la carnea de porc si la o cultivare mai mare de leguminoase si soia, transmite Reuters.Criza…

- Efectivele de porci din China sunt decimate de epidemia de pesta porcina africana. Aparuta in august 2018 in nord-estul tarii, virusul s-a propagat in majoritatea regiunilor. Oficial, peste un milion de porci au murit sau au fost omorati de la inceputul epidemiei, dar analistii spun ca cifra este puternic…

- Importurile de carne de porc ale Chinei vor atinge in 2020 un nivel record de pana la 4,6 milioane de tone, in conditiile in care cel mai mare consumator mondial de carne de porc va avea nevoie de cinci ani pentru a-si reface efectivele de porci devastate de epidemia de pesta porcina africana, a…

- Preturile la snitele, carnati si friptura de porc au crescut exploziv in Germania din cauza epidemiei de pesta porcina africana din China, transmite DPA, potrivit Agerpres.In ultimele 12 luni pesta porcina africana a decimat efectivele de porci din China, cel mai mare producator si consumator…

- Coreea de sud va trimite lunetiști militari și vânatori civili la granița cu Coreea de Nord pentru a elimina porcii purtatori de pesta porcina africana, scrie Bloomberg, citat de The Straits Times. Guvernul va folosi drone cu vedere termica pentru a cauta porcii, conform Ministerului Agriculturii…

- La sacrificare, unele dintre aceste exemplare dintre ei se pot vinde si cu 1.500 de dolari, de peste trei ori mai mult decat venitul mediu lunar din Nanning, capitala provinciei Guangxi, potrivit Bloomberg. Prețurile ridicate la carne de porc din provincia de nord-est Jilin ii determina pe…