Pesta porcină. Iohannis, nou atac la Guvern Iata comunicatul de presa transmis de Klaus Iohannis: ”Din cauza modului defectuos in care este gestionata aceasta situație de criza, Guvernul PSD i-a impins pe producatorii autohtoni in pragul falimentului. In prezent, in Romania sunt peste 700 de focare, raspandite in 10 județe ale țarii, inclusiv in Ilfov, iar numarul focarelor se extinde amenințator. Pesta porcina africana face ravagii in randul crescatorilor de porcine, iar fermele mari din sud-estul țarii sunt pe cale sa fie practic exterminate. Se inregistreaza deja pagube de zeci de milioane de euro, pierderi de mii locuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

