- Autoritațile clujene dezbat un proiect de hotarâre privind demararea urgenta a unor masuri concrete în vederea prevenirii, pe teritoriul județul Cluj, a infestarii speciei porcine cu virusul Pestei Porcine Africane (PPA). În mod concret, se propune…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca, in 2016, Guvernul tehnocrat a evitat doua crize de pesta porcina. „Securitatea alimentara a Romaniei este pe mana unor politruci care, confruntati cu propriile greseli, se apara cu fraze propagandistice si inventeaza teorii ale conspiratiei“, spune Ciolos.

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges a realizat un material informativ cu privire la pesta porcina africana destinat crescatorilor de porcine din exploatatiile non-profesionale (gospodariile populatiei) si masuri de biosecuritate pentru animalele pe care le detin. Pesta…

- Cazuri de pesta porcina au fost confirmate in mai multe judete din Romania. Porcii au fost sacrificati de autoritatile sanitar veterinare, iar guvernul a luat o serie de masuri menite sa tina sub control situatia creata de raspandire a virusului pestei porcine africane. Targurile din comunele afectate…

- Romania este in alerta din cauza epidemiei de pesta porcina africana. Statul incearca sa gestioneze și sa previna apariția de noi focare. La ora actuala sunt in evoluție 440 de focare in șapte județe din țara. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: „Nu se…

- Nou focar de pesta porcina africana, de aceasta data la Giurgeni, in județul Ialomița. Boala a fost confirmata in doua gospodarii, iar Autoritatea Sanitara Veterinara a impus imediat masuri preventive si carantina.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca situatia in ceea ce priveste pesta porcina, care afecteaza si tara noastra, este sub control, iar Guvernul va aproba masuri de sprijinire financiara a fermierilor pentru activitatea de neutralizare a animalelor. "Legat de pesta porcina, monitorizam in continuare…

- In imediata apropiere de focarul de pesta porcina de la Mereni, Anenii Noi, a fost majorat, de la unu la trei, numarul punctelor de control și filtre de dezinfectare a transportului. In regiune sunt trei complexe mari de porcine, protecția acestora fiind de prima importanța, se menționeaza intr-un comunicat…