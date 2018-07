Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Prefectural Dambovita s-a reunit in sedinta. Lucrarile au fost conduse de prefectul Antonel Jijiie si subprefectul Florina Muresan . fnca de la inceputul sedintei, Sandu Tolea, directorul Directiei Sanitar Veterinare Dambovita a facut o informare privind existenta virusului Pestei Porcine Africane…

- Prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmata intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind instituite masuri de carantina, anunta ANSVSA, care precizeaza ca nu exista nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru oameni, informeaza…

- Deocamdata boala se manifesta cu pregnanta numai in doua judete, respectiv Satu Mare si Tulcea. Tulcea este, insa, destinație de Post-ul In atenția dambovițenilor care merg in Delta Dunarii! In județul Tulcea a fost semnalata pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Finantelor vrea sa reactiveze o schema de ajutor de stat, aprobata in 2014, pentru finantarea investitiilor de mare anvergura in special pentru regiunile mai putin dezvoltate, iar valoarea minima a investitiei ar putea fi redusa de la 10 la 3 milioane de euro, a anuntat marti ministrul…

- Vanatorii vor primi stimulente din fonduri europene pentru porcii mistreți vanați in zonele de mare risc stabilite de autoritațile veterinare pentru focarele de pesta porcina africana. Noutațile sunt prevazute intr-un proiect pregatit de ANSVSA care aduce modificari la Programul național…

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, informeaza azi, 31 mai, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In urma notificarii primite din partea Directiei…

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu-Mare, situat la aproximativ sase kilometri de granita cu Ungaria si zece kilometri de granita cu Ucraina, a informat, joi, Autoritatea Nationala…