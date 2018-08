"Am avut o intalnire cu ministrii implicati si am stabilit masurile suplimentare pe care trebuie sa le luam in vederea stoparii acestui virus. Maine se convoaca Comitetul national pentru combaterea bolilor si practic vom autoriza in acest organism masurile suplimentare pe care le vom lua in plus fata de cele care au fost luate deja" , a precizat Daea.

Intrebat care sunt masurile concrete stabilite in cadrul intalnirii, Daea a raspuns :"Lucram inca la minister pe aceste masuri, iar maine le vom prezenta si autoriza in comitet".

O intalnire dedicata analizei masurilor luate de autoritati