- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a spus joi, la Mamaia, ca nu are cunostinta despre faptul ca cei de la Comisia Europeana (CE) ar fi cerut inca de acum doi ani o situatie privind pesta porcina din tara noastra si ca s-ar fi oferit fonduri europene pentru rezolvarea respectivei probleme.…

- Presedinta Organizatiei de Femei a PSD, Rovana Plumb, a declarat joi, la Mamaia, referitor la afirmatiile lui Calin Popescu-Tariceanu ca participarea candidatilor PSD si ALDE pe o lista comuna la alegerile pentru Parlamentul European ar crea confuzie, ca pana in prezent nu a fost discutat acest subiect.…

- O harta actualizata a focarelor de pesta porcina din Uniunea Europeana, realizata de Comisia Europeana, arata ca Romania este cea mai afectata tara. In aproape jumatate din judete sunt focare oficiale de pesta porcina sau exista riscul iminent sa se extinda.

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a depus, joi, doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru 2019, prin care cere alocarea de 110 milioane de euro pentru fermierii din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, afectați de pesta porcina africana.„Deputatul european…

- Liberalul a afirmat, cu ironie, ca tot presedintele ar fi vinovat si pentru pesta porcina, in contextul in care s-a prezentat singur la Ziua Marinei, fara premierul Viorica Dancila sau alți lideri politici. "Are o responasbilitate si in legatura cu raspandirea pestei porcine africane. Comisia…

- Comisia Europeana (CE) arata ca urmarește atent evoluția pestei porcine africane in Romania și ofera sfaturi autoritaților de la noi pentru a pune capat bolii. ”Autoritațile trebuie sa ia masuri excepționale, precum supravegherea consolidata și alocarea resurselor umane adecvate pentru a asigura controlul…

- "Anuntul facut de ministrul Tudorel Toader nu face decat sa aduca in plus, din partea unei persoane care are autoritatea functiei ministeriale dar si autoritatea profesionala, in atentia noastra faptul ca actul de justitie in Romania a fost profund si grav viciat din cauza practicilor ilegale de…

- "D’aia, ramane cum am discutat : afara din guvern, dar nu numai tu ! D’aia spune, citez “in sufletul meu este foarte multa durere”, referindu-se la epidemia de pesta porcina africana ce s-a instalat in Romania, decimand populatia porcina a tarii si impingand industria alimentara la importuri…