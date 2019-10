Pesta porcină din China majorează preţul cârnaţilor în Germania In ultimele 12 luni pesta porcina africana a decimat efectivele de porci din China, cel mai mare producator si consumator mondial de carne porc. Autoritatile de la Beijing sustin ca 100 milioane de porci infectati cu pesta porcina africana au fost sacrificati de la descoperirea virusului in 2018. 'Este cea mai periculoasa epidemie cu care s-a confruntat industria carnii de porc', sustine expertul Cui Ernan, de la firma de consultanta GavekalDragonomics din Beijing. Jumatate din efectivele de porci din China au fost distruse astfel ca nici macar piata mondiala nu este suficienta pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

