Pesta porcină, despăgubiri. Teodorovici: Sub 100 de kilograme... "Oamenii trebuie sa fie despagubiti, dar si sprijiniti, cand aceasta problema trece, sa isi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despagubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care sa intram saptamana viitoare in Guvern pentru a stabili acest nou mecanism. Ca exemplu, tot ce este sub 100 kilograme, sa spunem, sa primeasca plata de despagubire la 100 de kilograme. Asta va fi probabil propunerea pe masa Guvernului. Ce va fi peste se plateste la cat e peste, dar nu mai putin de 100… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

