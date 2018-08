Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul a afirmat, cu ironie, ca tot presedintele ar fi vinovat si pentru pesta porcina, in contextul in care s-a prezentat singur la Ziua Marinei, fara premierul Viorica Dancila sau alți lideri politici. "Are o responasbilitate si in legatura cu raspandirea pestei porcine africane. Comisia…

- Intensificarea vanatorii de mistreti si de pradatori in Romania poate sa extinda focarele de pesta porcina africana (PPA), contrar vointei autoritatilor romane, sustine intr-un comunicat remis, joi, Societatea Ornitologica Romana (SOR). Masurile luate la inceputul lunii de autoritatile romane sunt,…

- “Este inadmisibil ca in timp ce zeci de mii de porci sunt sacrificati pe teritoriul Romaniei si industria carnii de porc este pusa pe butuci - cu pierderi de miliarde de euro - nimeni sa nu raspunda pentru acest dezastru.Inca de anul trecut, de la aparitia primului caz de pesta porcina in Romania,…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Romania a fost avertizata, in februarie 2017, de experții Comisiei Europene ca nu se respecta normele sanitar-veterinare pentru a preveni pesta porcina africana, iar in aceste condiții țara noastra nu va putea beneficia de sprijin de la UE in cazul acestei…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez și sa ma…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Targurile de animale autorizate din judetul Buzau au fost inchise pe timp nelimitat din cauza epidemiei de pesta porcina care a lovit Romania in ultimele saptamani. Anuntul a fost facut de Directia Sanitar veterinara si Sanatatea Animala Buzau, printr-un comunicat de presa imperativ.

- Reprezentanți ai mediului de afaceri din Brașov și Covasna, de la ADR 7 Centru, oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanti ai Camerelor de Comert si Industrie din Brasov, Sibiu, Arges și specialiști in politici regionale au discutat luni și marți la Bruxelles despre oportunitațile europene de finanțare…