Pesta porcină, despăgubiri. Dăncilă: Am luat măsuri "Am luat mai multe masuri pentru a-i sprijini financiar pe toti cei care au avut de pierdut din cauza pestei porcine africane, cat si pentru combaterea raspandirii virusului", a declarat prim-ministrul, la inceputul sedintei de Guvern. Potrivit sefei Executivului, suplimentar fata de sumele prevazute in rectificarea bugetara pentru despagubirea crescatorilor de porci, respectiv peste 160 de milioane de lei, Ministerul Finantelor a transferat ANSVSA inca 40 de milioane de lei. "Prin urmare, sunt disponibili peste 200 de milioane de lei, in special pentru plata despagubirilor in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

