Pestă porcină, descoperită la alte două ferme din judeţul Buzău. Mii de animale vor fi sacrificate Potrivit reprezentantilor DSVSA Buzau, de aceasta data, virusul a fost confirmat intr-o ferma din localitatea Stalpu unde sunt 1144 de porci si intr-o ferma din localitatea Cilibia cu 2563 de porci. Toti porcii din cele doua ferme vor fi sacrificati. In prezent, in judetul Buzau sunt 24 de focare active de pesta. Cele mai multe sunt in zona de campie, unde de altfel sunt inregistrate zilnic situatii noi de boala. Autoritatile spun ca s-a ajuns in acest punct din cauza dezinteresului cetatenilor care cresc animale in gospodarie. ” Inregistram o explozie a focarelor de pesta. Avem 27 de situatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

