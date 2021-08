Pestă porcină, depistată la alte două ferme din judeţul Buzău Virusul pestei porcine africane a fost descoperit in alte doua ferme de porci din judetul Buzau. Mii de animale vor trebui sacrificate. Saptamana trecuta, pesta a fost confirmata la o ferma din Glodeanu Silistea, cu 8300 de animale, toate fiind ucise. Potrivit reprezentantilor DSVSA Buzau, de aceasta data, virusul a fost confirmat intr-o ferma din localitatea Stalpu unde sunt 1144 de porci si intr-o ferma din localitatea Cilibia cu 2563 de porci. Toti porcii din cele doua ferme vor fi sacrificati. In prezent, in judetul Buzau sunt 24 de focare active de pesta. Cele mai multe sunt in zona de campie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

