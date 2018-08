Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din satul brailean Valea Canepii, aflat la mai putin de 10 km de localitatea Lanurile, unde exista un focar de pesta porcina africana, refuza sa lase autoritatile sa le intre in gospodarii, pentru a le lua porcii, care ar trebui incinerati ca masura preventiva. Prefectul de…

- Aproximativ 1.300 de porci au fost ucisi preventiv in judetul Ialomita, in ultimele 2 saptamani, fiind confirmate 25 de focare de pesta porcina africana si 9 suspiciuni. Autoritatile au in plan instituirea starii de alerta, dar si izolarea zonei de est a judetului.

- Autoritațile din zona de sud est a țarii au decis exterminarea mistreților din cauza ravagiilor produse de pesta porcina africana. Cea mai lovita regiune a țarii, cu sute de focare, este Dobrogea. Prefecturile, Armata, Politia, Jandarmeria, directiile sanitar veterinare si de sanatate publica au intocmit…

- De la șoc la disperare. Așa am putea descrie situația din județele cu sute de focare de pesta porcina africana. Cele mai noi, in Braila. Autoritațile sacrifica zeci de mii de animale, iar crescatorii sunt revoltați.

- Noi focare ale pestei porcine africane au aparut in judetul Braila. Este vorba despre trei comune din Insula Mare a Brailei, unde au fost luate masuri de monitorizare, control si combatere ale bolii, astfel incat sa se impiedice raspandirea virusului.

- Comandament pentru gripa aviara, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila discuta, incepand cu ora 15.00, cu miniștrii responsabili, despre situația din județele afectate de aceste focare. La intalnire urmeaza sa participe reprezentanții ANSVSA-ul, precum și miniștrii de Interne, Aparare, Transporturi,…

- Epidemia de pesta porcina africana se extinde. Boala contagioasa a aparut si in doua gospodarii din judetul Ialomita, dupa focarele confirmate la Tulcea, Constanta si Braila. La Giurgeni este alerta maxima.

- Medicii veterinari din Braila au confirmat prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii din comuna Frecatei, situata in zona de protectie a primului focar confirmat in Insula Mare a Brailei.