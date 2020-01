Stiri pe aceeasi tema

- Patru mistreti de pe un fond de vanatoare din Vulcan, judetul Hunedoara, au murit din cauza pestei porcine potrivit news.ro.”Astazi, 18 ianuarie 2020, in cadrul sedintei Unitatii Locale de Decizie (ULD) din cadrul Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara (CJSU), convocat de…

- Ceea ce la inceput parea o intamplare nefericita in urma careia o femeie de 55 de ani și un barbat de 36 de ani, mama și fiu, au decedat azi-noapte in... The post Semne de intrebare in cazul tragediei din vestul țarii in care au murit doi oameni: s-au intoxicat sau nu cu gazele din teracota? appeared…

- Virusul pestei porcine africane (PPA) a fost confirmat pe un fond de vanatoare privat din zona de sud a judetului, dupa ce trei mistreti au fost gasiti morti, a declarat miercuri seara pentru AGERPRES seful Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Stefanescu.…

- Sute de porci urmeaza sa fie eutanasiați intr-o comuna din Galați in care a fost confirmata prezența pestei porcine, informeaza Mediafax.Prezența virului a fost confirmata in doua gospodarii din localitatea Grivița.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Galați s-a intrunit duminica și a aprobat…

- Lovitura grea pentru autoritati pe final de an. Tocmai cand se pregateau sa inchida patru focare de pesta porcina africana, altele au fost confirmate. Si de aceasta, din nou in localitati de pe Valea Buzaului. Saptamana trecuta, autoritatile sanitar-veterinare au luat in evidenta un focar la Canesti…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a aprobat, astazi, planul de masuri pentru controlul pestei porcine africane la mistreti, ca urmare a confirmarii prezentei virusului la un mistret mort identificat pe Fondul de vanatoare nr. 22 Gohor, administrat de catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor…

- Pesta porcina africana s-a extins in alte doua localitați din Argeș. Saptamana trecuta, analizele de laborator au confirmat virusul PPA intr-o exploatatie nonprofesionala din comuna Suseni, sat Burdesti, unde au fost 64 de porci afectati, dar si in cadrul unui complex de vanatoare privat din comuna…

- Intervenție de urgența a pompierilor, in vestul țarii, pentru stingerea unui incendiu ce putea sa aiba proporții catastrofale. Flacarile au pornit la un depozit de carbune din Vulcan, insa salvatorii au reușit sa le stinga inainte de a se extinde. Pentru stingerea incendiului de la depozitul de carbune…