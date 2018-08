Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila, care adapostește aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor ...

- In județul Braila s-au inregistrat peste 30 de focare de pesta porcina africana in gospodariile populației și doua in exploatațiile comerciale. Sambata, pesta porcina a fost confirmata oficial , la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni,…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sâmbata, la cea mai mare ferma de porci din România si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta virusului pestei porcine africane in cea mai mare ferma din Romania, a doua ca marime din Europa, care apartine SC TEBU Consult...

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila, care adapostește aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate.Inițial, existența pestei…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca ne aflam inaintea unei catastrofe naționale, iar ultimele informații il confirma. Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania și a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, județul Braila,…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, sambata, la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate.

- Pesta porcina a ajuns intr-una dintre cele mai mari ferme din județul Braila. Virusul a fost confirmat in complexul de crestere a porcilor din Tichilesti. Peste 35 de mii de animale vor fi sacrificate. Corespondentul nostru, Alina Salanti, a transmis de la ferma de porci.