- Pesta porcina africana a fost confirmata pe raza a trei fonduri de vanatoare din Prahova, respectiv Nucet, Cosmina si Malu Rosu, au anuntat, vineri, autoritatile judetene. "DSVSA Prahova si IDSA (Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala - n.r.) Bucuresti au confirmat sase noi cazuri de pesta porcina…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat la un porc mistret gasit mort pe fondul de vanatoare din satul Ocolis, informeaza, joi, o comunicare publica a Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramures, potrivit Agerpres. "Dupa confirmarea virusului pestei porcine africane de catre Institutul…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara dupa identificarea unui porc mistreț decedat pe un fond de vanatoare din localitatea Ocoliș (fondul de vanatoare nr.30). ”Dupa confirmarea virusului pestei porcine africane de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate…

- Ziarul Unirea ALERTA in Alba: Ce masuri a luat DSVSA Alba in cazul focarului de pesta porcina CONFIRMAT din Doștat Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata la trei porci dintr-o gospodarie din localitatea Boz, comuna Doștat, in urma analizelor efectuate la Laboratorul Institutului…

- Prezența virusului pestei porcine africane (PPA) a fost confirmata la trei porci dintr-o gospodarie din localitatea Boz, comuna Doștat, in urma analizelor efectuate la Laboratorul Institutului de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) București. au transmis reprezentanții DSVSA Alba. In acest caz, s-au…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara dupa confirmarea de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala de la București a virusului pestei porcine africana la un porc mistreț, gasit decedat pe raza fondului de vanatoare nr.35, Asociația Comja-Seini,…

- Prezenta virusului pestei porcine africane la mistretul gasit mort pe un fond de vanatoare din zona comunei Martinis a fost confirmata oficial de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala de la Bucuresti, a precizat pentru AGERPRES directoarea adjuncta a Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta…

- Virusul Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmat, miercuri, 4 decembrie, la trei porci mistreți gasiți morți, pe Fondul de Vanatoare 36 Berghin, in urma analizelor efectuate la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) București – laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și…