- Pesta porcina africana a facut ravagii in Romania. Cel mai recent raport al ANSVSA arata ca sunt peste 780 de focare, iar aproximativ 120.000 de porci au fost deja sacrificati. Din fericire, aceasta boala nu afecteaza omul.

- Pesta porcina africana a devenit, recent, printre cele mai discutate subiecte in spațiul public, in Romania. Despre posibilitatea contaminarii cu pesta porcina se vorbește insa de un an și jumatate. Boala deosebit de grava in randul porcilor ar putea duce, intr-un final, la dispariția porcilor. Pesta…

- Pesta porcina africana (PPA) este o boala virala produsa de virusul Asfarviridae. Agentul patogen al pestei porcine africane este un virus care infecteaza porcii domestici si porcii mistreti si care produce o boala grava, letala la aceste animale. Din fericire insa, ea nu reprezinta un pericol pentru…

- Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (CMVR) precizeaza, intr-un comunicat remis miercuri, ca nu exista in nicio tara medici veterinari specialisti in pesta porcina africana si niciun medic veterinar nu este specialist intr-o anumita boala. "Nu exista in nicio tara din lume medici veterinari specialisti…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca s-au inregistrat 781 de focare de pesta porcina, in zece judete, peste 120.000 de porci fiind deja sacrificati. ”Este cea mai grava boala a animalelor de…

- Carnea de porc la poarta fermei s-a ieftinit, in medie, cu 17% doar in ultima luna din cauza epidemia de pesta porcina care a cuprins in ultimele luni Romania și care ii lasa pe fermierii autohtoni la mana abatoarelor, care le impun sa scada prețurile, amenințand ca in caz contrar apeleaza la importuri.…

