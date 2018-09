Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va oferi sprijin lunar de 500 de lei timp de sase luni persoanelor care raman fara locurile de munca pe care le ocupau in ferme si societati comerciale care desfasurau activitati in sectorul cresterii porcilor si care au fost afectate de virusul pestei porcine, a anuntat joi premierul Viorica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu comisarul european pentru Agricultura, Phil Hogan, ca a cerut acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene (CE) pentru reducerea impactului pestei porcine.

- Procurorii Parchetului General au decis sa deschida o ancheta penala privind epidemia de pesta porcina, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. In cadrul acestei cauze se fac mai multe verificari privind raspandirea virusului in Romania. Procurorii Parchetului General au decis sa…

- Gestionarea crizei pestei porcine africane de catre Guvernul PSD – ALDE este un amestec toxic de incompetenta si ticalosie. Pe langa faptul ca nu este in stare sa stopeze raspandirea molimei, Executivul condus de Viorica Dancila inrautateste situatia. Pe de o parte, lipsa de comunicare publica genereaza…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a ajuns, luni, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre criza pestei porcine africane, potrivit unor surse guvernamentale, scrie Mediafax.Ministrul Petre Daea a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 10.00. Președintele PSD…

- Presedintele Romaniei solicita autoritatilor guvernamentale sa aduca sub control situatia generata de raspandirea accelerata a virusului pestei porcine africane si atrage atentia asupra situatiei bugetare invocate de Executiv Pe fondul crizei generate de extinderea accelerata a virusului pestei porcine…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- In deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, premierul Viorica Dancila a povestit despre recoltele record pe care le-a avut Romania in aceasta vara. In schimb, n-a scos nici cea mai mica vorba despre scandalul pestei porcine, care produce adevarate tragedii in fermele romanilor. The post S-a intors…