- Organizatia pentru Agricultura si Alimente a Natiunilor Unite (FAO), atrage atentia ca pesta porcina africana persista in China si ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte state asiatice, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Pentru prima oara in ultimii 26 de ani, Japonia se confrunta cu o epidemie de pesta porcina. Primul focar a fost depistat la o ferma din centrul Japoniei, unde au murit 80 de porci. Testele specialiștilor au confirmat prezența pestei.

- In China, circa 40.000 de porci au fost sacrificati, in prima luna de la depistarea unui focar de pesta porcina africana, in incercarea de a nu raspandi virsul in Asia, scriu The Economist si Reuters. In Romania, numarul este de patru ori mai mare, in opt luni.Situatia poate provoca diverse efecte.

- Bulgaria a raportat vineri primul caz de pesta porcina, autoritatile anuntand ca au fost infectati sapte porci dintr-o gospodarie aflata in apropiere de granita cu Romania, transmite Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis cere din nou Guvernului sa ia masuri in cazul crizei pestei porcine africane, calificand drept "un exercițiu cinic de manipulare" explicațiile reprezentanților executivului potrivit carora șeful statului este responsabil de intarzierea despagubirilor pentru ca blocheaza rectificarea…

- Autoritatile romane cer sprijin financiar Comisiei Europene pentru combaterea efectelor pestei porcine africane si asteapta de la specialistii straini solutii pentru limitarea raspandirii bolii. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a declarat ca pesta porcina nu a fost o boala cunoscuta in Romania, de…

- "Peste 600 de focare de pesta porcina africana" in Romania Foto: Agerpres. Din cauza pestei porcine africane, autoritatile au aprobat vânarea a aproximativ 5.000 de mistreti aflati în zonele în care au fost confirmate focare ale bolii. Ministrul apelor si padurilor,…

