- Pesta porcina africana se extinde rapid in China si ''va ramane aici'', a avertizat luni Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), avertizand ca epidemia se va raspandi aproape sigur in alte tari asiatice, transmite Reuters. Primul caz de pestă porcină…

- Primul caz de pesta porcina africana a fost detectat in august in China, fiind afectate 18 ferme sau abatoare din sase provincii, in multe situatii fiind o distanta de peste 1.000 de kilometri intre focare, a informat FAO, transmite Reuters. Carnea de porc fiind un aliment foarte popular in multe…

- ANSVSA anunța restricții in mai multe județe ale țarii, din cauza focarelor de pesa porcina africana. Prahova se afla deocamdata in zona-tampon, dar in curand ar putea intra oficial in cea de risc, fiind vecin județ cu Ialomița și Ilfov, unde exista deja focare confirmate.

- Buzaul este amenintat de virsul pestei porcine din toate partile. Duoa focarele deja cunoscute, in Braila si Ialomita, un focar a fost depistat si in judetul Ilfov. In aceste conditii, autoritatile sanitar-veterinare din judetul Buzau au decis sa intensifice masurile de contracarare a raspandirii virsului…

- Considerati vectori ai transmiterii bolii care a decimat deja mii de porci in judetele invecinate Buzaului, respectiv Galati, Braila si Ialomita, mistretii ar putea fi impuscati in sesiuni de recoltare in perioada urmatoare. Mistretul salbatic joaca rolul principal in raspandirea pestei porcine africane…

- Este scandal in comuna Unirea, din județul Braila, dupa ce localnicii au alungat, luni, echipele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana, oamenii refuzand sa le permita accesul in curți.Localnicii…

- Pesta porcina africana evolueaza agresiv in sud-estul tarii Foto: Agerpres. Pesta porcina africana evolueaza agresiv în sud-estul tarii, unde boala a fost confirmata în peste 80 de localitati din cinci judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara, într-un nou bilant.…

- Autoritatile din judetul Ialomita au confirmat primele focare de pesta porcina africana, care au izbucnit in comuna Giurgeni, in doua gospodarii. Prin urmare, s a dispus ca toti porcii de pe raza localitatii sa fie sacrificati, pentru ca boala sa nu se extinda. Proprietarii animalelor vor fi despagubiti.…