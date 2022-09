Stiri pe aceeasi tema

- Inofensiva pentru oameni dar extrem de contagioasa in randul animalelor, pesta porcina africana (PPA) progreseaza intr-un ritm alarmant in Europa, in special in partea de est a continentului unde focarele descoperite recent au provocat temeri privind o raspandire mai ampla a virusului, transmite…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Giurgiu anunta identificarea unui nou focar de pesta porcina africana la porc domestic, fiind al doilea focar de boala confirmat in ultimele trei zile. Focarele din gospodarii se adauga altor peste 100 de cazuri de boala active la porci mistreti. Autoritatile…

- Noul focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o exploatatie nonprofesionala din comunea Baneasa, transmite, vineri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Giurgiu. Autoritatile au stabilit o zona de protectie in jurul focarului, de minimum 3 kilometri, pe…

- In prezent, 93% din cazurile de pesta porcina africana din UE sunt in Romania. O șansa uriașa pentru țara noastra ar fi vaccinul impotriva acestei boli, care a devastat efectivele de suine. Vaccinul, produs de americani in colaborare cu Vietnamul, este gata, insa Uniunea Europeana nu-l vrea, iar fara…

- Un focar de pesta porcina africana la porci domestici a fost inregistrat in localitatea Lozova, raionul Strașeni. Anunțul a fost facut de Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor. Ulterior, probele au fost testate de Laboratorul National de referinta al Republicii Moldova pentru pesta porcina…

- Social In Teleorman nu mai exista niciun focar de pesta porcina africana activ iunie 16, 2022 10:25 Potrivit informarii privind evoluția pestei porcine africane emise de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), la inceputul lunii iunie, in județul Teleorman…