- Cinci porci mistreti au fost gasiti morti pe un fond de vanatare din zona Lugoj. Subprefectul judetului Timis, Mircea Bacala a convocat o sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor in care s-a prezentat situatia privind confirmarea Pestei Porcine Africane la mistreti din Fondul de Vanatoare…

- Subprefectul Mircea Bacala a convocat astazi o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor, care a avut pe ordinea de zi prezentarea situației privind confirmarea pestei porcine africane la mistreți din fondurile de vanatoare Vișag, Alioș și Valea lui Liman Faget din Timiș. In cadrul ședinței…

- Cazuri de pesta porcina africana au fost depistate in trei exploatații din Sangeroz-Bai, județul Bistrița-Nasaud. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Bistrița-Nasaud, vineri a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor in urma depistarii unor cazuri de pesta porcina africana la…

- Cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate in județul Bistrița-Nasaud, la porci domestici din trei exploatații din orașul Sangeorz-Bai, a anunat Instituția Prefectului. Din acest motiv, au fost luate o serie de masuri pentru a evita raspandirea acestor cazuri. ”In urma confirmarii pestei porcine…

- Europa se confrunta cu un excedent de carne de porc, in conditiile in care pandemia de coronavirus si pesta porcina africana au redus vanzarile, ceea ce face ca preturile sa scada, sustine Bloomberg. Germania, cel mai mare producator de carne de porc din UE, a fost exclusa de pe o serie de piete importante…

- ALERTA…Institutul National de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat existenta unui focar de pesta porcina africana (PPA) la un porc domestic, aflat intr-o gospodarie de pe raza municipiului Barlad. La solicitarea DSVSA Vaslui, Institutia Prefectului – judetul Vaslui a convocat, in data…

- Autoritațile din Arad au interzis, sambata, pentru urmatoarele trei luni drumețiile și alte activitați turistice in padurile de județ dupa ce a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in localitatea Sodocor. Potrivit deciziei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Arad, interdicția…

- Pe langa epidemia de coronavirus, in Romania, in data de 8 octombrie, pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 40 de județe, cu 541 de focare, din care 10 focare in exploatații comerciale și 5 focare in exploatații comerciale de tip A, anunța ANSVSA.Citește și: BREAKING - S-a consemnat un nou…