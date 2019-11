Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile din sectorul de prelucrare si conservare a carnii din Romania au scazut in 2018 cu aproximativ 19% fata de anul anterior, in conditiile in care pesta porcina africana (PPA) a sters peste un miliard de lei din cifra de afaceri a companiilor de profil, releva un nou studiu realizat de Coface…

- Animalele bolnave au fost gasite in satul Tiganesti (comuna Munteni), intr-o gospodarie in care erau crescuti 13 porci. In zona au fost in acest an mai multe focare de pesta africana, in satele Munteni, Slobozia Blaneasa si Negrilesti, din Romania.

- Pesta porcina africana a zguduit din temelii nu doar cresterea porcului din Romania, ci si industria de procesare, in conditiile in care in acest an doar 5% din productia nationala de carne de porc se...

- Pesta porcina africana a zguduit din temelii nu doar cresterea porcului din Romania, ci si industria de procesare, in conditiile in care in acest an doar 5% din productia nationala de carne de porc se foloseste in procesare, sustine directorul executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Dana Tanase,…

- Pesta porcina africana este o boala politica, care trebuie asumata politic, pentru ca presupune masuri drastice pentru stoparea si eliminarea ei, a declarat, vineri, Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR). " Noi am venit cu numeroase solutii,…

- Anunțul facut de ANSVSA vine la cateva zile dupa reuniunea de la Bruxelles a Comitetului permanent pentru animale, alimente, plante și furaje, unde a fost luata aceasta decizie. In condițiile extinderii pestei porcine africane (PPA), Comitetul permanent pentru animale, alimente, plante și furaje (SCoPAFF)…

- Parlamentul European a votat, miercuri, bugetul Uniunii Europene pentru anul 2020, care cuprinde 50 de milioane de euro pentru sprijinirea fermierilor europeni afectati de pesta porcina africana, potrivit unui comunicat emis de europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. „Plenul Parlamentului…

Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 746, acestea evoluand in 23 judete. Cele mai multe focare active sunt in Teleorman (247), Dolj (113) și Giurgiu (108), anunța MEDIAFAX.