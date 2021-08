• zeci de porci au fost uciși, saptamana trecuta, de autoritațile sanitare veterinare • un fermier din Radomirești a ramas fara 25 de animale infectate cu periculosul virus Pesta porcina africana continua sa se extinda in tot județul, in ciuda eforturilor autoritaților sanitare veterinare, ca de altfel, la nivelul intregii țari. Astfel, potrivit Direcției Sanitare […] Articolul Pesta porcina africana face ravagii, in județ apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .