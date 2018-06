Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmata intr-un abator apartinand unei exploatatii comerciale de crestere a porcilor din judetul Tulcea, fiind instituite masuri de carantina, anunta ANSVSA, care precizeaza ca nu exista nici cel mai mic risc de imbolnavire pentru...

- Deocamdata boala se manifesta cu pregnanta numai in doua judete, respectiv Satu Mare si Tulcea. Tulcea este, insa, destinație de Post-ul In atenția dambovițenilor care merg in Delta Dunarii! In județul Tulcea a fost semnalata pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Inspectorii sanitar-veterinari au constatat, joi (28 iunie), ca un animal din ferma companiei Carniprod din Tulcea este infectat cu pesta porcina africana. Ferma are in prezent 45.000 de porci. Drept urmare, toata activitatea fermei a fost oprita, iar daca se va dovedi ca molima s-a extins si la alte…

- Masurile de maxima alerta privind pesta porcina africana nu vor inceta la nivelul judetului Botosani, a anuntat, miercuri, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Sefa DSVSA sustine ca Botosaniul ar putea fi urmatorul judet cu focar de pesta…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va notifica catre Comisia Europeana si Oficiul International de Epizootii focarele de pesta porcina africana depistate in patru gospodarii situate in localitatile Salceni si Ceatalchioi din judetul Tulcea, a anuntat,…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat, luni, prezenta pestei porcine africane (PPA) in cele patru gospodarii private din satele Ceatalchioi si Salceni, comuna Ceatalchioi, Delta Dunarii, a declarat pentru AGERPRES directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta…

- Prezența virusului pestei porcine africane a fost confirmata prin testele de laborator la porcii unor gospodarii din satul Tvardița, raionul Taraclia. Comisia Antiepizootica Excepționala a aprobat un plan de intervenție, fiind impuse restricții de mișcare a animalelor in localitate, scrie IPN.

- A fost confirmata de laborator prezența virusului de pesta porcina africana in probele prelevate de la porcii domestici din satul in satul Tvardița, raionul Taraclia. De asemenea a fost elaborat și aprobat un plan amplu de masuri pentru combaterea și eradicarea bolii.