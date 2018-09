Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica faptul ca Guvernul PSD-ALDE este responsabil pentru criza pestei porcine africane din România, responsabilitati directe având premierul Viorica Dancila, ministrul Agriculturii, Petre Daea, si directorul ANSVSA,

- Guvernul i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis convocarea in regim de urgența a unei ședințe CSAT pe tema rectificarii bugetare. Sub acest pretext, scriu jurnaliștii de la Libertatea, se vrea declararea starii de urgența in Romania in contextul raspandirii virusului pestei porcine.

- Asociatia Pro Consumatori a realizat in perioada 4 august 14 august 2018 un sondaj de opinie pe Facebook pentru a afla parerea consumatorilor romani despre epizootia de pesta porcina africana din Romania. In urma prelucrarii raspunsurilor la cele 13 intrebari care au facut obiectul sondajului, s au…

- Fostul premier Dacian Cioloș a luat atitudine in scandalul pestei porcine. ”Epidemiile nu raspund la control politic, iar Guvernul a scapat de sub control raspandirea bolii”, crede Cioloș. Pesta porcina africana amenința serios economia Romaniei, pentru ca autoritațile au sacrificat in zonele afectate…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana este in creștere galopanta. Au fost identificate 521 de cazuri in gospodarii și 3 in ferme mari. Au fost sacrificați aproape 50 de mii de porci din aceste focare.

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Romania a fost avertizata, in februarie 2017, de experții Comisiei Europene ca nu se respecta normele sanitar-veterinare pentru a preveni pesta porcina africana, iar in aceste condiții țara noastra nu va putea beneficia de sprijin de la UE in cazul acestei…