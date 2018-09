Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana a devenit, recent, printre cele mai discutate subiecte in spațiul public, in Romania. Despre posibilitatea contaminarii cu pesta porcina se vorbește insa de un an și jumatate. Boala deosebit de grava in randul porcilor ar putea duce, intr-un final, la dispariția porcilor. Pesta…

- Pesta porcina africana (PPA) este o boala virala produsa de virusul Asfarviridae. Agentul patogen al pestei porcine africane este un virus care infecteaza porcii domestici si porcii mistreti si care produce o boala grava, letala la aceste animale. Din fericire insa, ea nu reprezinta un pericol pentru…

- Autoritatile bulgare au anuntat ca au depistat primul focar de pesta porcina africana din aceasta tara, la o ferma aflata in apropierea frontierei cu Romania, informeaza site-ul Euronews.

- Comisia Europeana a avertizat Romania inca din februarie 2017 ca nu ia masuri concrete pentru prevenirea izbucnirii pestei porcine africane. In loc sa intețeasca masurile de combatere a Pestei Porcine Africane, ANSVSA le-a redus. Reprezentanții Comisiei Europene il contrazic pe ministrul Agriculturii,…

- Tot mai multe voci sustin ca toata aceasta campanie cu virusul pestei porcine africane nu reprezinta decat o manevra menita sa-l distruga pe producatorul autohtonaducandu-l nejustificat la faliment.Iata ce comunicat primim: „In Romania avem o epidemie falsa de pesta porcina africana, al carei scop este…

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca Guvernul a scapat complet de sub control - pentru ca epidemiile nu raspund la controlul politic - raspandirea pestei porcine africane, iar consecintele sunt extrem de grave pentru Romania, pentru fermierii romani, pentru industria zootehnica si cea alimentara…

- Pagubele provocate de pesta porcina africana ar putea ajunge in tara noastra la sute de milioane de euro, estimeaza Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania.